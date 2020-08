Una tragedia è accaduta nella mattinata di mercoledì 26 agosto 2020: precipita aereo di piccole dimensioni, a bordo c’erano due occupanti entrambi deceduti.

Un disastroso incidente si è svolto nel territorio compreso all’interno della provincia di Cosenza: precipita aereo e lo schianto al suolo porta alla morte di due persone. La località che ha fatto da teatro a questo drammatico evento è la contrada Murata, a Cassano allo Jonio.

LEGGI ANCHE –> Terribile scontro tra scooter e carro attrezzi: uomo 42enne perde la vita

Ancora sconosciute le cause che hanno portato al verificarsi di questa terribile circostanza. Le forze dell’ordine, intervenute nel breve volgere di pochi minuti, stanno indagando su quanto accaduto. Ad accorrere sul luogo dove si è verificato l’incidente alcune ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le autorità che stanno svolgendo i rilievi del caso. I pompieri invece hanno provveduto ad estrarre i corpi dei due occupanti del velivolo, un piccolo aereo da turismo.

LEGGI ANCHE –> ‘Ndrangheta, arrestata ex direttrice del carcere di Reggio Calabria

Precipita aereo, i due occupanti morti sul colpo: da chiarire le cause

Per loro purtroppo non c’è stato niente da fare. L’impatto al suolo è avvenuto ad alta velocità e da una altezza considerevole. Si punta a capire in che modo sia successo tutto ciò. Stando a quanto si apprende, l’aereo avrebbe perso quota all’improvviso e questo lascia pensare sulle prime ad una avaria al motore del velivolo.

LEGGI ANCHE –> Nuova Zelanda, tragedia sul lavoro: giovane falegname italiano muore folgorato

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.