Joe Bastianich dimagrito ancora, i fans: “Vacci piano” – FOTO

Joe Bastianich dimagrito ancora, i fans: “Vacci piano”. Il famoso chef si sta allenando duramente e il suo fisico inizia ad essere sempre più diverso

Joe Bastianich è uno dei volti più amati della televisione. In questo periodo di fermo ha deciso di ritagliare un po’ di tempo per se stesso, dedicandosi alla sua famiglia e in particolar modo alla mamma e alla nonna materna. La signora Erminia, infatti, ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, infatti lei ogni tanto lo chiama ancora “Giuseppino”.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Joe Bastianich sui social, pubblica lo scatto mentre si allena e subito pioggia di likes

Joe ama farsi coccolare dalla sua famiglia, in particolar modo di recente. Sempre in giro per il mondo, si è fermato a New York per prendere parte alla festa di fine anno di suo figlio Ethan, con il quale ha trascorso l’ultimo periodo prima del rientro nel campus universitario. La permanenza a New York ha permesso al ristoratore di rimettersi in forma, e le foto che pubblica continuamente sui social lo dimostrano.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI