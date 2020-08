Un gruppo di ragazzi, tutti italiani, si rende conto di un gesto inqualificabile. I giovani non pagano il conto al ristorante ed insultano i proprietari.

Inqualificabile episodio di civiltà quello andato in scena in Piemonte. Sette ragazzi, tutti di nazionalità italiana, non pagano il conto al ristorante e lasciano un bigliettino con scritti sopra svariati spiacevoli insulti ai titolari provenienti dalla Cina.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, caso Billionaire: Asl cercano 3mila persone

Il locale è un all You can eat di Ciriè, in provincia di Torino, specializzato nella preparazione di portate gastronomiche della cucina asiatica. Dopo una abbondante ordinazione a base di sushi, il gruppo se l’è data a gambe, non pagando il conto considerevole da 180 euro. Al posto dei soldi gli incivili hanno scritto diverse offese. Tra l’altro in un italiano anche alquanto claudicante. “La put***a di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato in Covid”.

LEGGI ANCHE –> Avanti un Altro | niente messa in onda nel 2020 | lo conferma la Bruganelli

Non pagano il conto al ristorante, il titolare dispiaciuto: “Perché queste offese?”

La vicenda risale alla serata di martedì 25 agosto 2020. Lo stesso titolare del locale ha sporto regolare denuncia, presentandosi al cospetto dei carabinieri e portando con sé il bigliettino incriminato. Il fatto viene citato anche dal quotidiano torinese ‘La Stampa’. L’esercente si mostra assai dispiaciuto non solo per il furto subito. Perché di furto vero e proprio si tratta. Ma anche perché in questo modo viene offesa l’intera comunità cinese presente non solo a Ciriè ma anche in tutta Italia, fatta di persone perbene che lavorano duramente.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan | addio alla tv | non la vedremo più in Rai

E che in molti casi dimostra di essere più civile e rispettosa di certi italiani. Le forze dell’ordine ora sono sulle tracce dei sette giovani che possiamo tranquillamente definire dei delinquenti. E per il loro riconoscimento si stanno avvalendo delle riprese estrapolate dalle telecamere di sicurezza, sia del locale che della zona circostante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

di Salvatore Lavino