Serpente velenoso avvistato in prossimità di una spiaggia: panico tra i bagnanti

Un serpente velenoso di origine africana è stato avvistato e segnalato alle autorità sulla spiaggia di Durban, in Sud Africa: bagnanti increduli

Non capita tutti i giorni assistere alla scena di un serpente che “danza” strisciante tra la gente. Oggi sulla spiaggia di Durban in Sud Africa è stato avvistato un esemplare raro e pericoloso.

Nessuno si riesce a spiegare come quel mamba nero sia finito in prossimità della riva di una spiaggia balneabile. Secondo la ricostruzione degli addetti, uno degli animali più pericolosi della Terra era diretto in prossimità del porto vicino. La sua notorietà è data dall’alto tasso di velenosità che possiede, circa 100mg di “ostilità” per morso.

Gli etimologi hanno spiegato che un esemplare di rara natura solitamente non attacca l’uomo e non viene neanche attirato dalle acque salate. La sua specie vive nelle foreste, con fitta vegetazione e alta sterpaglia e solitamente incute timore solo se minacciato o involontariamente calpestato.

Esemplare di “mamba nero” tra la gente: l’accaduto

Il rettile che ha sfilato indisturbato sulla spiaggia di Durban è stato segnalato dai bagnanti increduli e presi dal panico all’Associazione Sudafricana per la Ricerca sulla Biologia Marina.

Il loro intervento non è tardato ad arrivare, in concomitanza degli erpetologi del posto che informano alle persone le caratteristiche dimensionali dell’esemplare. Circa 2 metri e mezzo di lunghezza e letalità, fortunatamente esausto all’arrivo sulla battigia.

Per questo è stato un gioco da ragazzi per le autorità competenti, che hanno condotto e portato a termine le operazioni di recupero senza alcuna difficoltà.

Prima di essere ricollocato nel suo habitat naturale, l’esemplare di mamba nero è stato sottoposto alla visita di un veterinario del posto che ha accertato le sue condizioni di salute. Le stesse che sarebbero potute essere fatali per chiunque, se quel serpente avesse reagito a qualcheduno che disturbava la sua traiettoria.

Tuttavia anche con un morso di un rettile del genere, ad oggi ci sarebbe potuto essere rimedio attraverso una soluzione farmacologica specifica e già attiva sul mercato.

