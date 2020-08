Capri, tampone d’urgenza per Belén Rodriguez. Esito negativo

A Capri Belén Rodriguez viene sottoposta al tampone per accertare le condizioni di salute dopo il rientro da Ibiza, esito negativo.

Sospiro di sollievo per Belén Rodriguez, la showgirl argentina si sarebbe sottoposta al tampone nasofaringeo per accertare le proprie condizioni di salute dopo la sua vacanza in Spagna, precisamente a Ibiza. Il tampone, obbligatorio per tutti coloro che rientrano da determinate mete turistiche, è stato eseguito dalla Rodriguez presso l’Asl Napoli 1. Il referto – datato 27 agosto – con l’esito negativo è stato reso noto dalla bella argentina sul suo profilo social seguito da un “No Covid”.

I tempi di attesa sono stati minimi, pare infatti che Belén abbia ricevuto l’esito lo stesso giorno in cui si è sottoposta al tampone. Come da prassi, la showgirl aveva dato comunicazione del suo rientro in Italia per procedere al test. Un medico incaricato si è recato in villa per effettuarle il tampone.

La Rodriguez prosegue le sue vacanze a Capri