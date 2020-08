Elisa Toffoli in tour: look pazzesco per annunciare le nuove date – Foto

Elisa Toffoli annuncia le nuove date del suo tour, in partenza a settembre. Alcuni appuntamenti sono già sold out: in copertina con un look pazzesco.

Elisa Toffoli riparte da qui. Settembre è il mese scelto dalla cantante per ricominciare a guardare negli occhi i suoi fan, dai palchi di tutta Italia.

E la risposta non si fa attendere: le prime date sono già sold out, a dimostrazione dell’impazienza dei suoi seguaci, che non vedono l’ora di ascoltare la sua voce incantevole.

Elisa unisce le doti canore di un usignolo ad una grinta ineguagliabile. E la foto in copertina la dice lunga: top rosa super scollato, tatuaggio ben in vista e gonna audace, firmata MSGM. Davvero niente male!

Leggi anche –> Laura Pausini in costume intero total black, boom di like – FOTO

L’estate di Elisa Toffoli