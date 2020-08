Tragico incidente in autostrada, auto contro un tir: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale consumatosi questa mattina sulla Diramazione Roma Sud dell’autostrada A1, all’altezza di Terranova.

Un terribile incidente stradale si è consumato nella mattinata di oggi sulla Diramazione Roma Sud dell’autostrada A1. Un’auto, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe scontrata contro un mezzo pesante e successivamente avrebbe preso fuoco all’altezza di Torrenova. Purtroppo l’uomo alla guida della vettura ha perso la vita ed inutili sono stati i tentativi di soccorso del personale medico del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e gli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno provveduto ai rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente mortale.

Un uomo è deceduto stamane in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 questa mattina, venerdì 28 agosto, intorno alle 11. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione Roma Today, un’auto, una Smart, si sarebbe scontrata contro un camion all’altezza del chilometro 17 nel territorio di Torrenova (Roma). La vettura coinvolta nello schianto avrebbe successivamente preso fuoco non lasciando scampo al conducente che si trovava all’interno dell’abitacolo.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per l’automobilista era troppo tardi. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo coinvolto.

Oltre ai soccorsi e ai pompieri, sono arrivati sul posto, come riferisce Roma Today, i tecnici del personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro, ancora da chiarire.

L’incidente ha provocato delle conseguenze alla circolazione, dato che il tratto stradale interessato, tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso al traffico.

