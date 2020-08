Francesca Tocca e Valentin, lei rompe il silenzio: l’annuncio inaspettato. In questi mesi hanno fatto discutere molto, e ora il loro amore è giunto a capolinea

Francesca Tocca ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Valentin Alexandru Dumitru, il ballerino che aveva conosciuto durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La loro storia era cominciata pochi mesi prima che Francesca annunciasse la sua separazione dal marito, Raimondo Todaro.

Francesca Tocca, è già finito l’amore con Valentin: l’annuncio su Instagram

“Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui”.

Le voci riguardo una loro probabile storia si erano diffusi alla fine del 2019, in quel periodo non era stata ancora ufficializzata la fine del matrimonio tra Francesca e Raimondo. Dopo aver lasciato Amici in seguito ad una lite con la De Filippi, Valentin aveva raccontato di essersi innamorato di Francesca, ma di averla lasciata per non rovinare il suo matrimonio.

All’inizio dell’estate, i due si sono riavvicinati. Hanno cominciato a pubblicare i primi video insieme e hanno trascorso l’estate in vacanza in Liguria. Oggi, dopo neanche due mesi da questa ufficializzazione, tra i due è già finita. Cosa sarà successo? Per il momento, la ballerina chiede solo che venga rispettata la privacy di entrambi.