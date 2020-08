Che sia l’alba o il tramonto, per Elena Morali non fa alcuna differenza. Spirito battagliero e coraggio da vendre in un fenomenale panorama del lato B

Pazzesco “dipinto” per Elena Morali su Instagram, “infuocata” dal cuor di passione mette i fan di fronte ad una drastica scelta. L’inimitabile stupefacenza del lato B oppure il paesaggio da cartolina sullo sfondo dell’Isola D’Ischia?

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione non manca mai di essere presente tra le vicissitudini di vita con il suo istinto da tigre selvaggia. Per lei è stato senz’altro un mese di Agosto pieno di soddisfazioni d’amore: prima fra tutte la fantastica affinità di coppia con il futuro marito Luigi Mario Favoloso, l’ex “fiamma” di Ninca Moric.

La showgirl, ex di Colorado e Pomeriggio 5 si riscopre gelosa dell’amore e condanna le avances delle corteggiatrici di suo marito con un lungo messaggio sui social dove denuncia il loro irrealizzabile desiderio di poter trascorrere una notte di passione: “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” credete per davvero che vi possa calcolare?”.

Poi ci va giù pesante con un’esibizione del lato preferito in bella mostra, deliziando la platea social come meglio non poteva.

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini un seno così non si è mai visto, bombastica – FOTO

Elena Morali, fiato sospeso e retro vertiginoso: un incantesimo a cielo aperto per i fan “sognatori”