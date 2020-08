Isabella Ferrari. Intramontabile bellezza, novella Venere baciata dal sole – FOTO

Isabella Ferrari. Una venere incantevole, pubblica uno scatto sensuale sul suo profilo Instagram. I follower approvano

Stacanovista Isabella Ferrari. Qualche giorno fa l’abbiamo ammirata in rosa shocking al Festival di Spoleto, tra pochissime settimane avremo la possibilità di rivederla nella serie targata Netflix dal titolo Baby.

E’ una dei fiori all’occhiello nel carnet delle attrici italiane. Ha una lunga gavetta alle spalle, la sua carriera è iniziata da giovanissima. E’ stata protagonista in programmi televisivi, poi sono arrivati i primi ruoli in commedie diventate ormai un cult: Sapore Di Mare, Sapore Di Mare 2 – Un anno dopo, Gio d’estate, Fracchia contro Dracula, Il ragazzo del Pony Express (solo per citarne alcuni).

La personalità della Ferrari è divenuta sempre più forte con il tempo. Ha affrontato prove d’attrice più impegnative, all’altezza del suo talento.

Vincitrice di una Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino, film che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014, ha ricoperto un ruolo chiave.

La vita privata l’ha messa molto alla prova. Ha affrontato una malattia di cui non parla facilmente, senza mai scendere nei particolari della diagnosi. “Una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. La diagnosi non era per niente buona. Ogni mattina, per due anni, sono ospedale.” – ha dichiarato.

Isabella Ferrari, una meraviglia in riva al mare