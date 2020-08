Gossip Girl, ricordate Chuck Bass? Oggi ha 33 anni, lo amavano tutti FOTO

Gossip Girl, ricordate Chuck Bass? Oggi ha 33 anni, lo amavano tutti. Era sicuramente uno dei preferiti della serie tv di successo

Era Chuck Bass in Gossip Girl, ve lo ricordate? Come dimenticarlo. La sua storia d’amore con Blair ha fatto sognare il mondo, e il suo personaggio era amatissimo, in particolar modo dalle telespettatrici che avrebbero voluto avere accanto un uomo proprio come lui.

Era Chuck Bass in Gossip Girl, oggi Ed Westwick ha 33 anni ed è ancora meraviglioso

All’inizio era soltanto l’amico “stupido” di Nate, quello che pensava soltanto alle donne e a niente più, poi si è innamorato di Blair. La ragazza di Nate. Da lì la storia si è evoluta, lui si è irrimediabilmente innamorato di lei ma la loro storia non è stata tutta rosa e fiori. Anzi. Ci hanno messo ben due stagioni per mettersi insieme, dicendosi di amarsi in due momenti diversi e particolari. Da lì si sono messi insieme e come coppia sono stati una vera e propria novità nel mondo delle serie tv: nonostante fossero felici e innamorati, non sono mai cambiati l’uno per l’altro, anzi, stare insieme ha permesso ad entrambi di essere se stessi e di crescere, di migliorarsi.

Chuck e Blair alla fine si sposano e nell’epilogo della serie tv hanno dei figli insieme. Vivono insieme una vita lunga e felice, senza più ombre e senza più complotti. O forse sì, ma come possiamo saperlo? D’altronde nell’ultimo episodio, li abbiamo visti soltanto felici e innamorati, con la loro famiglia.