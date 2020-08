Crotone, esploso un barcone di migranti: feriti, vittime e dispersi. Le fiamme si sono sviluppate durante il trasbordo dei profughi sui mezzi della Capitaneria di Porto

Un’imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare. Erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di porto, al largo di Crotone. C’erano anche due finanzieri che stavano assistendo e sono rimasti feriti insieme a sei migranti che invece sono stati dispersi.

Leggi anche —> Roma, caos in ospedale: nigeriani col Covid prendono a morsi i medici per scappare

Crotone, tragedia in mare: esplode un barcone pieno di migranti

Dopo le fiamme che ci sono state, sulla barca c’è stata un’esplosione causata probabilmente dal carburante che c’era a bordo. I mezzi della Capitaneria e della Guardia di Finanza stanno recuperando le tante persone che sono finite in mare. Al momento non si sa ancora se e quante vittime ci sono.

Leggi anche —> Covid-19, tutti i difetti del tampone naso-faringeo: la teoria del test

Sono dunque cominciate le operazione di ricerca: ciò che tutti si augurano e che i dispersi vengano ritrovati e che non ci sia alcuna vittima tra di loro.