Ambra Angiolini e il post ironico sul suo lato B: pioggia di likes – FOTO

Ambra Angiolini e il post ironico sul suo lato B: pioggia di likes. L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram con una didascalia sarcastica che ha fatto ridere i suoi followers

Ambra Angiolini ha raggiunto il picco di popolarità anche sui social, e non solo nella sua carriera da attrice. Un personaggio molto strano, che ha saputo riscuotere tanti consensi grazie al suo modo di fare, al suo essere così sincera e genuina. Stesa sul letto con gli occhiali e i capelli stesi sul lenzuolo, scrive: “Era l’unica faccia venuta bene in alternativa c’erano solo i glutei”. E da qui pioggia di likes sui social.

Leggi anche >>> MORTO L’ATTORE CHADWICH BOSEMAN, PROTAGONISTA DI “BLACK PANTHER”

Ambra Angiolini conquista i followers con una didascalia: la frase diverte tutti

Il post è stato preso d’assalto dai suoi followers che l’hanno riempito di likes e di commenti. In particolar modo uno ha divertito molto i suoi fans: “Ciao Ambra, ammetto che quando eravamo giovani ti disprezzavo. Però il tuo percorso di crescita è veramente da applausi. Spero che mia figlia 5enne prenda esempio da te”. Però è proprio vero che in molti la prendono come modello di riferimento e sperano di veder crescere i loro figli come lei. Sicuramente ci sono state critiche per alcuni suoi atteggiamenti che risalgono a tanti anni fa, ma è tutta acqua passata.

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro in lacrime, il commuovente addio ad un caro amico

“Ero convinto che non avrei mai cambiato idea su di te, eri il personaggio che più detestavo del mondo dello spettacolo. E invece eccomi qui, ti seguo da anni. Grazie per avermi fatto cambiare idea sul tuo conto”.