Antonella Clerici, avete mai visto sua sorella? Sono diversissime – FOTO

Antonella Clerici, avete mai visto sua sorella? Sono diversissime. La conduttrice che ha fatto sognare generazioni e generazioni ha una sorella che si chiama Cristina

La sorella di Antonella Clerici non potrebbe essere più diversa da lei. Si tratta di bellissima donna coi capelli scuri, che nella vita fa la psicologa e che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo come sua sorella, che invece nel mondo dello spettacolo ha fatto la storia. Antonella, protagonista indiscussa de La Prova del Cuoco, è arrivata anche a condurre il Festival di Sanremo, e il talent show di bambini Ti Lascio Una Canzone. La sorella, invece, fa tutt’altro.

Cristina Clerici è la sorella di Antonella Clerici: non potrebbero essere più diverse

In un’intervista con Maurizio Costanzo, la conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più riguardo la sua famiglia. Un rapporto molto affettuoso con il padre, con la madre scomparsa invece aveva un rapporto conflittuale, mentre la sorella è il suo punto di riferimento. “La mia confidente è mia sorella, è anche la mia prima critica, lei è la mia coscienza”. Cristina ha compiuto 52 anni, è la sorella più piccola di Antonella, ma nonostante questo sembra quella più grande. “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia”.

“Ci sentiamo almeno due volte al giorno” racconta Antonella. “Da quando c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a roma.

