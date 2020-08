La ricetta speciale di Benedetta Rossi per i più piccoli

Benedetta Rossi ha condiviso sui social un video per i bambini con la collaborazione del cast di 44 Gatti, un cartone animato che fa impazzire i più piccoli

Benedetta Rossi ha condiviso sui social network un video per i suoi seguaci più piccini, in cui ha preparato le famose Tagliatelle di Nonna Pina condite con un buon ragù di polpette. Nel filmato ad aiutarla c’è il team di un famoso cartone animato che piace tanto ai bambini, 44 Gatti. I protagonisti insieme a Benedetta sono Lampo, Pilù, Milady e Polpetta, che cantano, l’aiutano e le fanno scherzi mentre lei prepara le tagliatelle. La cuoca così regala ai più piccoli una ricetta che potranno far vedere ai loro genitori per fargliela preparare.

