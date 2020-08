Valentina Fradegrada, slip e reggiseno trasparenti: un’altalena di emozioni – FOTO

Scatto da infarto per Valentina Fradegrada, testimonial di una bellezza pura che non finisce mai di stupire: fan in delirio assoluto

Un esempio di stupefacente bellezza, ricco di piacere sensuale. Così Valentina Fradegrada battezza l’ennesima iniziativa di un’esate con il vento in poppa.

Il suo corpo da capogiro l’ha resa ben presto una predestinata del web, tanto da rendere la passione “fisica” una vera e propria opera d’arte. Ispirata dal film “La Sirenetta”, Valentina incarna alla grande la figura animata di Ariel, la protagonista tra le dee del mare.

Il ricchissimo aspetto corporeo viene celebrato in tutta la sua interezza ogniqualvolta se ne presenta l’occasione. Prima del suo avvento su Instagram dove vanta quasi 2 milioni e mezzo di followers, Valentina aveva creato un canale “blogger” di preferenza subordinata interamente dedicato a lei, musa ispiratrice della bellezza mondana ed esplosiva.

La classe ’90 non è solo acqua pura per lei, ma anche un misuratore di temperatura corporea, per testare l’ardore e la passione dei fan, accaniti della sua trascinante leggiadrìa.

Valentina Fradegrada fa impazzire il web con scatti fuori dalla norma: incontenibile!