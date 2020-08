Wanda Nara a Ibiza mostra tutte le sue grazie: seno in vista – FOTO

La sensuale Wanda Nara è con la famiglia ad Ibiza e sta condividendo le sue giornate trascorse tra relax in piscina e gite fuori porta

Visualizza questo post su Instagram 👌🏻👌🏻👌🏻👍🏿👍🏿🇨🇷🇦🇷 Un post condiviso da Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) in data: 30 Ago 2020 alle ore 12:06 PDT

L’esplosiva Wanda Nara ha guadagnato molta popolarità quando è venuta allo scoperto la sua relazione con Mauro Icardi, compagno di squadra proprio di Lopez, il suo primo marito. Wanda Nara e Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno 2 figlie: Francesca e Isabella.

LEGGI ANCHE -> Chanel Totti, messaggi choc: gruppo Telegram cerca sue foto “hot”

Wanda ama condividere la sua vita privata sui social e in suo seguito di 6,9 milioni di follower su Instagram la segue quotidianamente nelle sue giornate come mamma e come manager del marito.

Scatti sensuali e provocanti, ali limite della legalità, quelli che Wanda posta sui social. Un’ostentazione della sua femminilità che viene apprezzata dagli uomini, e spesso invidiata dalle donne.

Wanda Nara, seno in bella mostra nell’ultimo scatto in barca