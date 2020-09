Anna Tatangelo, una serie di FOTO mai viste: apoteosi di bellezza. La cantante di Sora ha fatto impazzire i suoi followers con gli ultimi scatti postati nelle storie

Anna Tatangelo si sta godendo le vacanze dopo il periodo difficile che ha vissuto. Infatti, lei e Gigi D’Alessio, si sono lasciati definitivamente dopo un ritorno di fiamma che è durato davvero poco. I fans della coppia infatti sono molto dispiaciuti di non vederli più insieme, soprattutto perché sembravano molto uniti quando sono tornati insieme dopo quella brutta crisi che li ha visti protagonisti un paio di anni fa.

Anna Tatangelo meravigliosa su Instagram, lo scatto che ha fatto impazzire i fans

Anna in questo periodo sembra essersi ripresa dopo il periodo duro che hanno vissuto lei e Gigi. Proprio di recente, però, a ferragosto, Gigi ha pubblicato su Instagram un video in cui cantava la famosa canzone che li ha fatti innamorare tanti anni fa: il duetto “Un Nuovo Bacio”. Questo ha riacceso momentaneamente le speranze dei fans della coppia, che hanno interpretato questo video come un segnale. Però i due si sono lasciati davvero: si seguono ancora su Instagram e sembrano andare d’accordo, soprattutto per il bene del loro figlio Andrea, nato dal loro amore dieci anni fa.

I commenti su Instagram non si sprecano, sono in tanti ad essere dispiaciuti per la fine della loro storia. “Non credevo nel vostro amore all’inizio ma col passare degli anni ho imparato a ricredermi. Spero che tornerete insieme”.