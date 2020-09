L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, interviene bruscamente sugli apprezzamenti inopportuni di un follower verso Chanel, la primogenita.

Francesco Totti è un papà presente e ama profondamente la sua famiglia. Ecco perchè reagisce male se qualcuno intende rompere gli equilibri familiari. Protettivo e geloso, fa di tutto per difendere i suoi figli che sono la sua vita, come li ha definiti giustamente sul suo profilo Instagram in questo scatto che li ritrae in tutta la loro fanciullezza e spensieratezza. Nei giorni scorsi, Totti è intervenuto prontamente sulla questione che ha coinvolto la primogenita, Chanel.

La giovane 13enne è stata al centro di uno scontro, una polemica social dei genitori contro il Direttore di Gente – Monica Mosca – per aver messo la foto della minore sulla copertina della rivista mentre era al mare insieme alla famiglia. La giovane era in costume, di spalle. Questo scatto ha fatto il giro del web.

Io ti sfondo, non scherziamo…così reagisce Totti

In conseguenza forse a quanto accaduto, un follower ha fatto degli apprezzamenti a Chanel. In molti come lo stesso giornale Gente evidenziano la bellezza della minore paragonandola alla madre, Ilary Blasi. Non ci ha pensato due volte il Capitano di rispondere per le rime al ragazzo durante la diretta che si era permesso di fare degli apprezzamenti inappropriati alla sua piccola. “Io ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia”.

Una diretta che viene bruscamente interrotta. Questo non intimorisce la figlia Chanel; la giovane infatti ride nel vedere il padre essere così protettivo, una reazione che si vede in diretta prima che terminasse.

