Lady Diana e la lite su William prima di morire: “Non ti perdonerò mai”. La Principessa litigò con il figlio quando svelò tutti i tradimenti del padre Carlo

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana: proprio ieri è stato l’anniversario della sua scomparsa. Era il 31 agosto 1997 quando il cuore della Principessa si fermò per sempre: e ancora sono molti i misteri che avvolgono la sua vita. A cominciare dall’anello acquistato con Dody Al-Fayed poco prima di morire, le dinamiche dello schianto o ancora quello che riguarda il bambino di pochi giorni che ha cullato in ospedale. E poi ci sono i famosi rimpianti dei figli Harry e William.

Lady Diana ha litigato con il figlio William quando ha svelato i tradimenti di Carlo

Pare infatti che Diana abbia sentito suo figlio a telefono, William, dopo l’intervista che lei fece alla BBC in cui la Principessa raccontò dei tradimenti di Carlo con Camilla e dei suoi disturbi. Il Principe era furioso per la sua decisione di raccontare tutto al mondo, come alcune dolorose vicende della sua vita privata. E, nonostante la sua giovane età, attaccò severamente la madre, pronunciando una famosa frase di cui si sarà sicuramente pentito: “Non ti perdonerò mai”.

Raccontare tutto, però, fu d’aiuto a tante donne come lei che non avevano il coraggio di denunciare tradimenti o disturbi alimentari, come la bulimia che all’epoca era motivo di tanto imbarazzo per chi ne soffriva.