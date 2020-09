Elena Barolo, bellezza di rosa mischiata con il biondo focoso dei suoi capelli – FOTO

La showgirl e attrice italiana, Elena Barolo spunta su Instagram esaltando le caratteristiche del “rosa”, un tempo maschile e virile, ora di moda femminile

La 38enne, ex velina di Striscia La Notizia non sembra affatto tramontata e conserva ancora quel lato di bellezza travolgente, di moda d’altri tempi. La testimonianza più evidente è “figlia” ancora una volta del web. Instagram in particolare consente ad Elena Baroli di riproporre un fascino tanto antico quanto attraente per i senior.

Non a caso dunque la nostra Elena è diventata famosa grazie a videomaker e cameramen di Canale 5. Da donna coraggiosa e aperta a qualunque relazione, proprio come testimonia il suo segno zodiacale del Sagittario conserva ancora una forte affinità nel rapporto d’amicizia con Giorgia Palmas.

Le due amiche “veline” da colleghe son diventate amiche l’una per l’altra. Grazie al suo sostegno, oggi Elena Barolo è anche conosciuta come una famosa blogger e web influencer, che l’ha condotta sul gradino più alto della conoscenza mediatica.

Il suo glorioso fascino e la brama di scalare le gerarchie professionali ha ammaliato persino uno degli stilisti più glamour del panorama artistico televisivo: Alessandro Maiorana, con il quale è fidanzata da 10 anni.

Elena Barolo, una bellezza che profuma di “rosa”