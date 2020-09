Udine, cade a pochi passi dall’ospedale ma i soccorsi arrivano dopo 20 minuti

L’incidente riguarda una donna che ha riportato una brutta ferita. Cade a pochi passi dall’ospedale e rimane a terra in attesa dell’autoambulanza per lungo tempo

Una storia che ha dell’inverosimile quella che arriva da Tolmezzo, in provincia di Udine. Un incidente che racconta di disagi e disservizi che sembrano non allontanarsi dalla sanità italiana.

L’episodio riguarda una donna che è caduta a pochi passi dall’ospedale della città ed è rimasta a terra ad aspettare l’arrivo dei soccorsi per 20 ed interminabili minuti.

Si trovava a soli 500 metri dal nosocomio la donna quando è caduta da una scalinata. Un brutto incidente avvenuto lo scorso 12 agosto ma che viene raccontato solo oggi.

E’ il consigliere regionale Zalukar che denuncia il fatto sottolineando come questo sia solo è “l’ennesimo caso” che mette ancora in luce che “la situazione del soccorso sanitario nell’area montana della Regione rimane assai critica”.

Cade a pochi passi dall’ospedale, due chiamate al 118

I fatti nello specifico vengono raccontati dal consigliere Zalukar che descrive una brutta caduta della donna nella quale “ha battuto violentemente la faccia”. L’urto, dopo il quale era rimasta in una posizione “alquanto infelice”, racconta il consigliere, le ha fatto perdere molto sangue.

Molti i passanti che sono accorsi ma che sono rimasti in attesa dei soccorsi senza poter aiutare la donna. Dal 112, infatti, avevano dato l’ordine tassativo “di non toccarla”.

Tutti in attesa dunque per l’arrivo dell’autoambulanza ma nulla da fare, nonostante l’ospedale fosse a pochi passi. È così che dopo oltre 15 minuti dalla prima chiamata al 118 ne è partita un’altra. E ancora altri cinque minuti di attesa.

“Venti minuti in tutto. A 500 metri dall’ospedale“, il commento di sdegno di Zalukar che ricorda che purtroppo episodi del genere sono già successi.

Nel novembre dello scorso anno, sempre a Tolmezzo, una persona colta da malore è rimasta a terra per 40 minuti in attesa dei soccorsi. E visto i tempi spropositati “ci pensò la polizia a portarla in ospedale” ha concluso.

