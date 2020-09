Amelia, stella di MasterChef 4 ieri e oggi: “La vita mi sorride”

Grande tributo per Amelia Falco, l’ex concorrente di MasterChef classificatasi terza, ai titoli di coda della quarta edizione. “Le ambizioni mi hanno cambiata”

Chi ricorda Amelia Falco, la concorrente di MasterChef Italia, edizione numero quattro? Oggi è un’altra persona, rinnovata e ancora in “preda” alle ambizioni.

Gli amanti del programma culinario più seguito di sempre non possono dimenticare le performances di Amelia durante le riprese. La sua candidatura è arrivata alla punta della gloria, ma per lei, in quel tempo, non è mai esistito alcun traguardo professionale.

La sua intraprendenza e la voglia di inseguire le ambizioni l’hanno condotta sul trono dei vincitori solo in un secondo istante. La terza classificata della quarta edizione di MasterChef Italia aveva dato tanto filo da torcere ai concorrenti che misuravano le loro innate qualità, ma il successo per Amelia era solo rimandato a data da destinarsi.

“Attraverso questa esperienza ho capito che la mia strada doveva continuare ad essere quella” – così Amelia Falco ha tuonato, risoluta, in un’intervista che a distanza di tempo la ritrae come nuova, in questo ambizioso settore.

“Ho finalmente preso la mia rivincita, insistendo imperterrita su ciò che amavo fare, ossia cucinare“. Il percorso era iniziato in salita, ma ora per Amelia è diventato tutto un gioco da ragazzi.

MasterChef nel destino: Amelia Falco corona il suo sogno e non finisce più di stupire