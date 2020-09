Ana Mena, leopardata è super sexy: curve da urlo e fan in visibilio – Foto

Ana Mena in versione sensuale su Instagram: selfie allo specchio con vestitino attillatissimo e fianchi che esplodono

Estate caldissima per Ana Mena che ancora una volta si gode il suo successo in Italia. Abituata ad essere protagonista indiscussa delle hits dell’estate nel nostro Paese, la cantante spagnola incassa consensi su consessi.

In questa particolare estate 2020 Ana Mena ha cambiato partner musicale e dopo diverse collaborazioni con Fred de Palma, ora è al fianco di Rocco Hunt. I due stanno spopolando con il loro brano “A un passo dalla Luna” scritto proprio dal Poeta Urbano.

Sbaraglia tutti il brano della nuova coppia e si posiziona al primo posto dei brani più ascoltati su YouTube senza dimenticare che è stato già classificato come disco di platino. Grandi soddisfazioni in Italia per la bella e giovane cantante spagnola che ormai dal 2018 è tra le voci più apprezzate delle estati italiane.

Ana non è un’artista improvvisata. Ha iniziato a cantare da piccolissima e a solo 9 anni ha vinto l’edizione 2006 dei Veo Veo Awards. L’anno successivo, ad appena 10 anni, ha pubblicato il suo singolo di debutto “Esta es mi illusión” e da qui una strada tutta in discesa tra musica e cinema.

Ana Mena, selfie allo specchio e vestitino attillatissimo