Anna Foglietta arriva al Lido e incassa subito il favore del pubblico. Elegantissima in un tailleur bianco e un sorriso seducente

Bellissima e sorridente si mostra Anna Foglietta negli scatti condivisi a tarda notte direttamente dal Lido di Venezia. Sarà lei quest’anno, in una edizione tutta particolare, la madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Giunta alla 77esima edizione, una delle manifestazioni più longeve e famose per il cinema prenderà il via oggi.

Anna è prontissima e già ieri arrivando al Lido si è mostrata in gran forma, bellissima e molto elegante. Tutto pronto per l’attrice che ha dichiarato di aver “limato parola per parola” del suo discorso nel mese di agosto. “Nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia, non è per me e per il cinema la numero 77 ma Venezia Anno Zero”, ha detto Anna Foglietta.

L’attrice ha spiegato che la Mostra del Cinema di Venezia ha “un’enorme opportunità, e di contro una grande responsabilità”. Perché? Il cinema può e deve dimostrare che rispettando le regole “può tornare alla normalità e far ripartire l’economia”.

Anna Foglietta, naturale bellezza e sorriso seducente