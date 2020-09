Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus: ecco le condizioni del politico e imprenditore.

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus: l’ex Presidente del Consiglio ha fatto il tampone dopo il recente soggiorno in Sardegna. Nelle scorse settimane l’ex presidente del Milan aveva incontrato anche Flavio Briatore. Stando agli ultimissimi aggiornamenti, le sue condizioni non destano preoccupazioni: Berlusconi è asintomatico e starebbe lavorando direttamente dalla sua villa ad Arcore. Il nativo di Milano, durante i mesi più duri, aveva trascorso le giornate a Nizza, in una delle sue residenze, rientrando in Italia a giugno.

Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: è asintomatico

Il partito politico di Berlusconi, Forza Italia, ha svelato le condizioni del leader. “Il presidente continua a lavorare nella sua residenza di Arcore. Continuerà a sostenere i candidati alle elezioni regionali ed amministrative”. Il Cavaliere ha trascorso il mese di agosto in Sardegna: nell’isola il virus ha trovato terreno fertile per circolare velocemente. Durante il soggiorno nella splendida isola, Berlusconi ha incontrato anche Flavio Briatore: l’ex team manager della Renault è stato anche lui contagiato ed è stato al centro di numerose polemiche per il ‘caso Billionaire’. Tantissimi vip che hanno trascorso le vacanze lì sono risultati positivi al tampone per il coronavirus.

Dopo alcune settimane tranquille, nel mese di agosto il trend è tornato ad essere preoccupante. L’Italia sta lavorando molto bene e ha deciso di imporre il tampone per coloro che rientrano dalle zone rosse per scovare anche gli asintomatici e metterli in isolamento riducendo il rischio di contagio.

