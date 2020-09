Shaila Gatta, costume mini e lato B in primo piano – FOTO

Costume mini per Shaila Gatta: la velina mora del famoso TG satirico sfoggia una brasiliana che fa vedere tutto.

Sorriso stupendo e viso acqua e sapone, la velina posa in riva al mare. La sua lunga e folta chioma viene delicatamente mossa dal vento, il risultato è sublime. Shaila è di spalle e mostra un lato B stupendo, tondo e sodo che fa impazzire tutti. Del resto chi segue Shaila sui social e in TV conosce la sua passione per il fitness, le foto mostrano infatti un fisico assolutamente scolpito.

Shaila Gatta, da Amici a Striscia la Notizia

Una passione – quella per il fitness – che le sta proprio a cuore: sui social infatti ha lanciato la #Shailabodychallenge, una sfida per perfezionare il proprio fisico rendendolo più muscoloso. Da sempre Shaila ha avuto la passione per lo sport. Classe 1996, napoletana, Shaila Gatta sono anni che lavora in TV. Notata subito durante i cast di Amici, il famoso talent in onda sulle reti Mediaset, entra nella scuola più amata d’Italia come ballerina dove si distingue per la sua bravura, la velina infatti iniziò a studiare danza in tenera età. Quell’esperienza si rivelerà per Shaila un trampolino di lancio; infatti farà parte del corpo di ballo in programmi Mediaset quale Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Nel 2017 viene scelta come velina da Antonio Ricci per Striscia la Notizia.

Legatissima alla sua famiglia, Shaila Gatta riprende gli impegni lavorativi. Dal palinsesto Canale 5, si legge infatti che la velina è stata confermata per la prossima stagione di Striscia la Notizia, insieme a Neake Silva.

