Cristina Chiabotto in mini shorts, gambe chilometriche – FOTO

Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia sexy in mini shorts che mostrano le sue gambe chilometriche. Semplicemente favolosa.

Sempre bellissima Cristina Chiabotto. Una bellezza naturale che sconvolge sempre i suoi fan. Apprezzata anche dalle donne per la sua genuinit√†, la Chiabotto propone ai suoi follower un outfit casual che mette in risalto il suo fisico. Non ci vuole molto per valorizzare l’ex Miss Italia ma il risultato che ne √® esce √® fantastico: shorts cortissimi che mostrano le sue gambe chilometriche ed invidiatissime, del resto la Chiabotto √® alta ben 1,82 cm. Pelle abbronzata che si abbina perfettamente ad un maglioncino giallo senape. Stivali bianchi – tendenza 2020 – ed un viso acqua e sapone, magnifica. Scompigliati dal vento, scrive sui social ed i commenti di apprezzamento arrivano velocemente.

Cosa c’√® da sapere sulla bellissima Cristina Chiabotto

Juventina da sempre, la bellissima Miss Italia dal 2004 ha molto lavorato in televisione; sia nelle reti Rai che per Mediaset, la Chiabotto si √® dedicata alla conduzione di numerose trasmissioni, programmi per bambini come lo Zecchino D’Oro nel 2004 e programmi che la ritraevano in tutta la sua bellezza da infarto e vietata ai minori, molti la ricorderanno infatti nella versione sexy di Real TV in onda su Italia Uno nel 2008.

In un’intervista la Chiabotto ha dichiarato di amare il buon cibo e che non fa diete drastiche, per√≤ ha confessato di praticare tanta attivit√† sportiva, soprattutto Yoga e Pilates e di bere¬†tanta acqua, almeno 1 litro e mezzo al giorno.¬†Ama il look casual e acqua sapone ma nella sua borsa specchietto e balsamo labbra non possono mancare, il viso va comunque tenuto sotto controllo.

