La Casa di Carta, alcuni dei momenti più imbarazzanti della serie

Giunta alla sua ultima stagione, è una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni: ma “La Casa di Carta”, oltre ad aver tenuto incollati milioni di persone ha anche regalato al pubblico alcuni momenti imbarazzanti

Capita per ogni serie tv e film, durante la visione raramente ci si sofferma sulla logica di determinate scene. Forse troppo presi dal momento e dallo scoprire come andranno a finire le cose. Questo non significa che ripensandoci su alcune di queste non appaiano imbarazzanti o quasi senza senso. Prendiamo in esempio la nota serie di Netflix “La Casa di Carta“, di cui il pubblico attende con impazienza la quinta e ultima stagione. Ma la banda di ladri guidata dal Professore si è ritrovata a volte protagonista di scene quasi esilaranti: eccone alcune.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta 5, anticipazioni dal set: cosa ci dobbiamo aspettare

I momenti più imbarazzanti de La Casa di Carta

Tra le scene che appaiono quasi insensate troviamo l’entrata in scena di Tokyo che in sella a una moto rientra indisturbata nella Zecca di Stato. L’adrenalina del momento non ha permesso al pubblico di domandarsi non solo come abbia fatto a sfuggire agli agenti, ma come sia riuscita a passare inosservata su una motocicletta davanti a tutti.

Sempre il personaggio di Tokyo è protagonista di un’altra scena esilarante, quella dell’operazione di Nairobi all’inizio della quarta stagione. Colpita da uno sparo al termine della terza la componente della banda ha necessariamente bisogno di un urgente intervento. Non potendo ricorrere ai soccorsi sarà proprio Tokyo a operarla improvvisandosi chirurgo, riuscendo nell’impresa.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta 5, i due nuovi protagonisti della serie spagnola

Il pubblico si è divertito anche durante la festa a Ibiza organizzata per celebrare la futura gravidanza di Nairobi. Tutte le donne si riuniscono in una stanza d’hotel e si danno ai festeggiamenti. Tra loro anche Lisbona, all’oscuro del fatto che l’ipotetico padre sarà proprio il Professore, suo fidanzato.

In realtà sono numerosi anche gli scambi di battute al limite della comicità e del non senso, ma è anche vero che si tratta pur sempre di una serie tv. “La Casa di Carta” resta ugualmente seguitissima e il pubblico scalpita per scoprire cosa accadrà nell’ultima attesissima stagione. Il cast è attualmente impegnato nelle riprese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter