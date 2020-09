Ligabue, il nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” in anteprima a Campovolo

Ligabue ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” che presenterà in anteprima in un posto davvero speciale per il cantante

Ligabue ha preso parte al primo appuntamento dei Seat Music Awards, l’evento organizzato per sostenere i lavoratori del settore. Il cantante si è esibito sul palco con un suo celebre brano, “Questa è la mia vita“. Nel corso della serata ha pero’ voluto dare un annuncio che ha reso felici i suoi fan. La prossima settimana uscirà il suo nuovo singolo, “La ragazza dei tuoi sogni“, disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 11 settembre. Ma il pubblico avrà modo di ascoltarlo in anteprima, grazie a una serata speciale che Ligabue terrà da un luogo che significa tanto per lui.

“La ragazza dei tuoi sogni”, anteprima da Campovolo

Il 12 settembre Ligabue avrebbe dovuto celebrare i suoi 30 anni di carriera con un concerto che avrebbe inaugurato la RCF Arena di Campovolo. L’evento è stato posticipato all’anno prossimo ma il cantante ha pensato di fare comunque qualcosa di speciale. Giovedì 10 settembre si troverà proprio a Campovolo per presentare il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” e l’esibizione verrà mandata in onda su Rai1 in prima serata. Quasi in maniera simbolica sarà così sempre lui a battezzare il palco dell’Arena, in anticipazione dell’evento celebrativo fissato per il 19 Giugno 2021. “Quello che mancherà sarà sicuramente il pubblico, ma vogliamo mandare un segnale di presenza proprio lì dove ci piace pensare che presto potremo tornare a fare le feste che ci piace fare“, con queste parole ha annunciato la notizia, accanto a Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Ligabue ci ha tenuto poi a sottolineare l’importanza dei lavoratori del settore che spesso non godono degli stessi privilegi degli artisti. “Noi abbiamo la fortuna di avere le spalle coperte, loro no. C’è bisogno di chi monta i palchi e fa tutte queste cose. Dobbiamo far sentire loro la nostra vicinanza“.

Un ritorno alla musica quello del cantante emiliano che lo scorso anno ha pubblicato il suo dodicesimo album “Start“. Il mese prossimo approderà anche nelle librerie con “È andata così“, scritto insieme a Massimo Cotto. Il libro che prende il nome dal brano prodotto da Ligabue per Loredana Bertè, sarà pubblicato da Mondadori il 6 ottobre.

