Sposo positivo al coronavirus: succede ad Aprilia, in provincia di Latina. Altre cento persone in isolamento

A pochi giorni dal lieto evento, una notizia allarmante: lo sposo risulta positivo al coronavirus. E’ quanto è successo ad una coppia di Aprilia, in provincia di Latina, con le relative conseguenze anche per gli invitati.

Altre cento persone, infatti, sono state poste in isolamento e, tra quelli sottoposti a tampone, in attesa dell’esito; nella speranza che non vi siano altri casi. Quello del matrimonio, si sa, è un ricevimento che raccoglie generalmente un corposo numero di partecipanti; le cautele, rispetto alle norme di distanziamento, potrebbero non essere state sufficienti.

Proprio per il carattere intrinseco di questa tipologia di ricorrenza, il matrimonio era stato vietato, così come altri riti religiosi, in piena emergenza covid nel mese di marzo; successivamente, le funzioni religiose sono state ripristinate seppur con le dovute restrizioni.

Latina: coppia festeggia il proprio matrimonio ma lo sposo è positivo al coronavirus

E’ risultato positivo al Covid19 lo sposo che da pochi giorni ha festeggiato il proprio matrimonio. All’origine del contagio, probabilmente, il fatto che sposo ed amici abbiano scelto di recarsi in Sardegna per l’addio al celibato.

L’Asl di Latina si è immediatamente attivata per recuperare la lista di coloro che sono stati in contatto con la coppia: dovranno restare in isolamento e, quanti sono stati sottoposti a tampone, dovranno attendere l’esito.

Proprio ieri sono stati individuati altri due casi positivi a Latina, ma non sembrerebbero avere a che fare con la celebrazione del matrimonio. Preoccupati, comprensibilmente, sia gli invitati che l’intera comunità.

