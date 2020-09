Morto Gianni Serra. La Rai in lutto ne dà il triste annuncio

Gianni Serra, regista e sceneggiatore, si è spento all’età di 86 anni. La Rai è in lutto per la sua morte e ne dà il triste annuncio alla platea italiana

Si è spento all’età di 86 anni Gianni Serra, regista e sceneggiatore televisivo e cinematografico, molto noto per aver collaborato a lungo con la Rai. A dare l’annuncio della sua morte è stata proprio quest’ultima. L’uomo era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ed ora lascia la moglie Gioia Benelli, anche lei regista e sceneggiatrice. Il mondo del cinema italiano è in lutto per questa grande scomparsa.

Gianni Serra e la sua carriera cinematografica