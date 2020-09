Wanda Nara: seno in primo piano , chissà se i follower noteranno una cosa – FOTO

Wanda Nara, seno in primo piano su Instagram, ma sfoggia anche un’altra cosa, ma chissà se i followers la noteranno, foto.

Wanda Nara sa sempre come attirare l’attenzione dei followers e far parlare di sè. Sempre pronta a far sognare i fans, la moglie di Mauro Icardi alza le temperature di settembre mostrandosi ancora in bikini. Le curve mozzafiato della Nara sono note a tutte e, nell’ultima foto, mette in primo piano il seno.

Una foto che, in poco più di un’ora, ha superato i 120mila like. I commenti degli utenti sono tutti dedicati alle forme generose della Nara che, però, insieme al seno, sfoggia anche un’altra cosa ovvero il crocifisso che ha al collo.

Wanda Nara svela la sua vera ricchezza: la foto fa il boom di like