Adriana Volpe. Problemi con un uomo. Questa volta non è Magalli

Adriana Volpe. La conduttrice televisiva originaria di Trento fa parlare di nuovo di sè. Questa volta non si parla dei disguidi con l’ex collega Magalli

La conduttrice Adriana Volpe sta vivendo un momento molto felice per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Lasciata la RAI si è imbarcata in una nuova avventura su un canale di giovanissima nascita, Tv8, in cui conduce dal 29 giugno 2020 la fortunata trasmissione Ogni mattina, dalle ore 10:00 alle 14:00.

Suo compagno nel piccolo schermo è il giornalista Alessio Viola. Inoltre il programma vede la partecipazione di altre figure di spicco nelle vesti di opinionisti ed inviati come: Flora Canto, Aurora Ramazzotti, Daniele Piervincenzi, Luca Calvani, Selvaggia Lucarelli, Edoardo Stoppa e Giovanni Ciacci.

Visualizza questo post su Instagram 21 Ago 2020 alle ore 11:30 PDT

Durante ques’estate Adriana Volpe si è resa nuovamente protagonista dell’ennesima querelle contro Giancarlo Magalli che più di una volta si è scagliato a sfavore della presentatrice e di Marcello Cirillo a causa di screzi risalenti alla loro partecipazione al programma I Fatti Vostri su RaiDue. Non se le sono di certo mandate a dire, a suon di dichiarazioni a mezzo stampa e post al vetriolo sui social.

Per approfondire v’invitiamo a cliccare sugli articoli qui in basso.

Leggi anche >>> ADRIANA VOLPE RISPOSTA TERRIBILE A MAGALLI “QUESTO GESTO NON LO FAI “ – FOTO

Leggi anche >>> MAGALLI REPLICA AD ADRIANA VOLPE E A CIRILLO: “SE SIETE COSÌ FENOMENI ALLORA…”

Adriana Volpe. In crisi con un uomo, chi è?