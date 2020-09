Amadeus, Lisa di Sanremo ’98 si sfoga: “Mi ha soltanto illusa”. Ha partecipato al programma “Ora o mai più” e si aspettava un grande ritorno a Sanremo

Annalisa Panetta, ovvero Lisa, ha partecipato all’edizione “Ora o mai più” dopo il grandissimo successo che aveva avuto tra gli anni 90 e all’inizio degli anni 2000. Doveva essere una delle migliori scoperte, sembrava destinata ad una grandissima carriera, ma il successo è lunatico e pian piano è finita nel dimenticatoio. Poi, dopo tanti anni, il grande ritorno ad “Ora o mai più”.

Lisa contro Amadeus dopo “Ora o mai più”: “Avrebbe dovuto chiamarlo Ora e Mai Più”

Solo pochi mesi fa, la cantante aveva pensato di tornare a Sanremo, proprio quello 2020 che ha condotto Amadeus. Prima del Festival, la cantante ha rivelato la sua amarezza per non essere stata presta al Festival. “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!”.

E poi un nuovo sfogo, che riguarda la sua bocciatura della sua canzone al Festival. “Sono rimasta perplessa, quando ho letto il messaggio di Amadeus. Se un brano non ti piace, dici “non ti piace”, “fai ca***e”, “non è un brano da Sanremo”. Invece no, ha detto che è un brano interessante”.

