Beatrice Valli, pioggia di critiche per il meme: “Presuntuosa e antipatica”. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato un post che ha fatto arrabbiare i suoi followers

Beatrice Valli è una delle influnecer più amate del web, eppure, negli ultimi giorni, sta finendo spesso nel mirino per diverse cose che non sono piaciute ai suoi followers. In primis, aveva detto scherzando che sente dire da donne di essere stanche, e lei cosa deve dire che ha tre figli? Questo ha fatto arrabbiare molto tutti. Sui social gli utenti chiedevano: “E noi che studiamo? Noi che lavoriamo? Solo tu sei stanca, che fai pure l’influencer?”. Proprio ora che la polemica sembrava essere passata, eccola una nuova.

Beatrice Valli e il meme pubblicato nelle storie: “Quando lo ordini vs quando ti arriva a casa”

Chi glielo dice a BeaValli che la De Girolamo è vestita meglio di lei? pic.twitter.com/YyfFQBTjon — ※ Marta Li-bowski ※ (@msmartali) September 4, 2020

In occasione del Festival del Cinema di Venezia, Beatrice si è presentata insieme al suo Marco. Ha pubblicato su Instagram tante foto in cui è stata taggata, compresa una in cui veniva messa a paragone con Nunzia De Girolamo. “Quando lo ordini su internet vs quando ti arriva a casa”, un modo poco carino per dire che su internet sembra tutto meraviglioso, poi da vicino è orrendo.

“E poi parla di solidarietà femminile o di lotta contro gli haters? Dopo che si è lamentata che noi siamo state le cattivone che non abbiamo capito la sua frase sulle donne non mamme? E intanto si mette a confronto con un’altra donna?”.