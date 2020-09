Karina Cascella, la vestaglia si apre e si vede tutto – FOTO

Karina Cascella posta su Instagram uno scatto sexy; la vestaglia nera si apre e si vede tutto.

Karina Cascella si lascia immortalare in uno scatto in cui appare bellissima e con un fisico perfetto. Indossa una vestaglia nera che si apre e lascia vedere quello che c’è sotto: un costume striminzito che mette in risalto il seno prosperoso. Il suo profilo Instagram è molto seguito – ha 1,1 milioni di follower – e sono numerose le collaborazioni che la Cascella offre ai maggiori brand. Non a caso, la foto che ha condiviso l’influencer promuove la Fitvia, un brand che propone prodotti per il benessere naturale. Del resto il suo fisico asciutto, che si può ammirare anche in altri scatti che la stessa ha condiviso sui social, la rendono perfetta per supportare chi magari è intenta a perdere i chili di troppo.

Karina Cascella, i rumors sui prossimi impegni televisivi

La bellissima 40enne originaria di Aversa, è un volto noto del piccolo schermo; il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, il talk show firmato Mediaset ha lasciato il segno. Da quel momento infatti si sono aperte numerose strade per la Cascella, tanto che si è affermata come imprenditrice e influencer. Ancora oggi partecipa al programma che le ha dato una forte notorietà, ma con meno frequenza visti i numerosi impegni della Cascella. Karina infatti si sta affermando nel mondo della moda grazie ad un negozio che ha aperto a Milano.

In una recente intervista, Karina avrebbe dichiarato di ritenere inidonea Antonella Elia come opinionista al Grande Fratello Vip prossimamente su Canale 5, e per questo motivo si sarebbe auto candidata in quanto si reputa più adatta per ricoprire tale ruolo.

