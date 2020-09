Inghilterra, diverse persone accoltellate in strada : la situazione

Inghilterra. Un accoltellamento che ha coinvolto un numero imprecisato di persone è avvenuto ieri per le strade di Birmingham. Lo rende noto la polizia

La polizia britannica ha reso noto tramite un post su Twitter di un maxi accoltellamento avvenuto ieri per le strade della città di Birmingham.

Non sono trapelati ulteriori dettagli riguardo il numero preciso di persone coinvolte e la gravità delle condizioni in cui versano.

Dalle comunicazioni delle forze dell’ordine inglesi delle West Midlands si legge: “Confermiamo che verso mezzanotte e trenta di oggi siamo stati allertati a causa di un accoltellamento nel centro di Birmingham. Siamo subito arrivati con i colleghi del servizio di ambulanza. Sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona immediatamente dopo. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi. Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurandosi i feriti ricevano cure mediche”.

