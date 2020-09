A2, tragico scontro: muore 30enne alla guida di una smart

Incidente in autostrada tra Contursi e Campagna: morto 30enne nello scontro tra una Smart e un camion. Ancora sangue in Campania

Tragico incidente questa mattina in Campania. Siamo sulla A2 all’altezza del tratto autostradale tra Contursi e Campagna, in provincia di Salerno, si sono scontrati una smart e un camion. Come purtroppo si potrà immaginare, il 30enne al volante della piccola citycar Mercedes ha avuto la peggio e per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro della vettura con il mezzo pesante è ancora da chiarire del tutto. Dopo l’incidente sono arrivati sul posto i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. In seguito sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per liberare il corpo del giovane dalle lamiere. Poi è intervenuto il personale dell’Anas per ristabilire e regolare la viabilità.

Gli incidenti in Campania e un po’ in tutta Italia hanno bagnato di sangue l’estate italiana già sconvolta dal coronavirus. Appena un giorno fa un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in moto, sempre nel salernitano per effetto di un grave incidente frontale. Lo scontro tra auto e moto a Capaccio-Paestum, ha causato la morte di un giovane di 27 anni, che era alla guida dello scooter.

Il ragazzo è stato coinvolto nel tragico scontro in località Rettifilo a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Il violentissimo scontro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre. Davide sarebbe diventato padre tra pochi giorni.

