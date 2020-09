Quattro 20enni sono stati fermati dopo la rissa nei confronti di Willy Monteiro Duarte, il giovane ragazzo pestato a morte a Colleferro (Roma) intervenuto per sedare una rissa.

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, in provincia di Roma, dove un ragazzo di soli 21 anni è stato picchiato a morte. La vittima, secondo quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, sarebbe stata aggredita da un gruppo di ragazzi che lo avrebbero colpito con calci e pugni lasciandolo esanime a terra. A nulla sono valsi i soccorsi del personale medico del 118, il ragazzo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il 21enne sarebbe stato preso di mira dagli aggressori dopo essere intervenuto per sedare una rissa, nella quale non era coinvolto.

Colleferro, ragazzo pestato a morte per sedare una rissa: fermati quattro giovani

Quattro ragazzi, di età compresa tra i 22 ed i 26 anni, sono stati fermati dai carabinieri dopo l’aggressione consumatasi nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Nel brutale pestaggio ha perso la vita Willy Monteiro Duarte, un giovane ragazzo di 21 anni origine capoverdiana, residente a Paliano. La vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni che non gli avrebbero lasciato scampo. Secondo quanto raccontato dal padre di uno degli amici del 21enne ai microfoni di Fanpage, Willy sarebbe stato aggredito dopo aver provato a sedare una rissa, scoppiata per futili motivi, nella quale non era coinvolto.

Sul posto, in piazza Oberdan, sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il giovane, deceduto durante il trasporto in ospedale. Intervenuti anche i carabinieri del paese in provincia di Roma che hanno avviato le indagini. Al momento, riporta Fanpage, sono stati fermati quattro ragazzi per i quali sarebbe stata formulata l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Tre dei giovani fermati sarebbero appassionati di arti marziali.

Ancora da definire l’esatta dinamica dei fatti, circostanza su cui stanno indagando i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura. Intanto i sindaci di Paliano, comune di residenza della vittima, e Colleferro hanno proclamato oggi il lutto cittadino e hanno rivolto un pensiero alla famiglia colpita dalla tragedia.