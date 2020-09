Baby K incanta Venezia: scollatura, vestito attillato e lustrini – FOTO

Baby K incanta Venezia: scollatura, vestito attillato e lustrini. La cantante delle hit estive ha fatto impazzire i suoi fans con il look che ha sfoggiato alla Mostra del Cinema

Sì, stiamo parlando proprio di lei. Baby K, la Regina indiscussa di tutte le estati. Con “Non mi basta più”, in feat con Chiara Ferragni, ha fatto ballare per tutta questa estate 2020. E ora, chiude la stagione in bellezza, sfoggiando un look incredibile alla Mostra del Cinema di Venezia. È sbarcata in Laguna per la proiezione di Revenge Room. Il cortometraggio con Alessio Boni e Violante Placido come protagonisti, affronta la tematica triste del revenge porn. La diffusione online di contenuti a sfondo sessuale senza il permesso della persona interessata.

Baby K seduce Venezia con il suo look: il vestito nero aderente incanta i fans

Per questo cortometraggio la cantante ha realizzato la colonna sonora “Sogni d’oro e di platino”. E ha usato questa occasione per sottolineare l’importanza di questo argomento e di quanto sia importante sensibilizzare i ragazzi su questo argomento. Con il grande seguito di ragazzi che ha ogni giorno, è importante che lo faccia.

A Venezia è arrivata in barca con un look di Moschino. Pantaloni stretti, camicia sbottonata, su una fantasia azzurra con catene d’oro. La borsa in pendant.

