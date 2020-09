Bimba si blocca durante il saggio di danza. Il gesto commovente del padre – VIDEO

Bimba si blocca sul palco per paura durante il saggio di danza. Diventa virale il video del gesto del padre che ha commosso tutti quanti

E’ diventato virale sul web il video di un giovane papà che ha soccorso la figlia nel più tenero dei modi in un momento in cui ha avuto bisogno di sostegno e supporto.

Questa tenera storia arriva direttamente dagli Stati Uniti. Il protagonista è un papà che è stato ripreso, suo malgrado, durante un saggio di danza a cui partecipava anche la sua figlioletta.

La paura da palcoscenico può investire tutti, a qualsiasi età. Forse un adulto è più preparato ad affrontare certe situazioni, una bimba di pochi anni d’età difficilmente lo è.

Probabilmente la piccola di cui vi stiamo per parlare non era consapevole che avrebbe affrontato una platea di genitori, nonni, parenti e amici con telecamere alla mano, con gli occhi puntati su di lei e le sue compagnette mentre si esibivano in un saggio di danza.

LEGGI ANCHE –> Sanremo e un rischio incombente, le parole di Amadeus

Bimba si blocca per paura da palcoscenico. Interviene il padre

A niente sono serviti gli incoraggiamenti dell’insegnante che, salita, sul palco ha cercato in tutti i modi di spronare la bambina a proseguire con lo spettacolo. Impietrita, bloccata, piangeva mentre le altre piccole ballerine proseguivano con la loro performance.

All’improvviso però il colpo di scena. Da dietro le quinte balza fuori il papà della protagonista della storia. Una mano sorregge l’altro figlio neonato, l’altra stringe la sua principessa. Iniziano insieme a seguire i passi che l’insegnante suggerisce da un angolo dello stage. Solo così la bambina è riuscita a portare a termine il saggio, con il suo eroe accanto pronto non a salvarla, ma a sostenerla e supportarla, anche a costo di rendersi ridicolo. In realtà non lo ha fatto, anzi, dal pubblico si è levato un urlo di plauso e approvazione.

LEGGI ANCHE –> Robert Pattinson. Positivo al Covid ma le riprese di Batman non si fermano

Qualcuno dalla platea ha ripreso tutta la scena. Migliaia sono quindi le persone che hanno potuto godere della scena attraverso il web, commuovendosi per il gesto di questo padre così tenero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter