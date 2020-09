Diletta Leotta trucco appena sveglia: acqua e sapone incanta i followers – FOTO

Diletta Leotta trucco appena sveglia: acqua e sapone incanta i followers. La speaker ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su InstagramÂ

Diletta Leotta è uno dei personaggi di Instagram e della televisione più amato degli ultimi tempi. In particolar modo dopo aver partecipato al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus: in questa particolare occasione ha avuto modo di farsi conoscere anche da quelli che usano poco i social e che non seguono molto la radio ed il calcio. Da allora è cambiato tutto: ci sono stati anche tanti che la conoscevano, che non avevano una bella opinione di lei e che, alla fine, si sono ricreduti. Insomma, le ha fatto decisamente bene!

LEGGI ANCHE ->Â Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Diletta Leotta e l’ultimo scatto su Instagram: trucco leggero e sguardo profondo

Durante il Festival, oltre ad essersi fatta notare per il suo talento come conduttrice, ha rivelato anche aspetti personali della sua vita. Ha presentato anche la sua nonna, che era in mezzo al pubblico emozionata e contenta di vedere sua nipote sul palco più ambito d’Italia, se non del mondo. Questa occasione le ha permesso di raggiungere una fama senza limiti, in tantissimi hanno cominciato a seguirla sui social e i commenti sotto le sue foto non si sprecano.

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

“Ogni volta che ti vedo mi sembra di guardare il sole da vicino” gli ha scritto un utente sotto ad uno scatto che ha pubblicato su Instagram. “Sei di una bellezza strabiliante e il tuo uomo è davvero fortunato ad averti accanto”.