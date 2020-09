Emma Marrone, la discussione social: la cantante è allibita – FOTO

Emma Marrone è stata insultata per aver condiviso uno scatto in compagnia con un ragazzo di ‘colore’, Kanye West. La sua risposta è da applausi.

Emma Marrone è una delle cantanti italiane di maggiore successo: la sua influenza e il suo carisma sono di assoluto livello. L’artista, tuttavia, è stata suo malgrado protagonista di un evento spiacevole. Una schiera di utenti ha pesantemente insultato la 36enne per aver postato una foto con un ragazzo di ‘colore’. La vicenda è semplicemente tragicomica: innanzitutto è ben visibile come il razzismo dilaghi ancora nella società. Come se non bastasse, tuttavia, nessuno ha riconosciuto il protagonista della storia: Kanye West.

Emma Marrone insultata per la foto con Kanye West: la sua risposta

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020

Emma ha postato uno scatto in compagnia di Kanye West, scrivendo in modo scherzoso una divertente didascalia. “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”. I leoni di tastiera hanno subito commentato con enfasi il post, riempiendo di insulti la cantante. Nessuno di loro è riuscito a riconoscere Kanye West, uno degli uomini più ricchi d’America e candidato alle presidenziali 2020. “Questo ragazzo nero è Kayne West. E tutti quelli che mi stnno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”, ha scritto la Marrone.

Il razzismo è una bruttissima piega sociale, non solo in Italia ma nel mondo intero. I fatti in America degli ultimi giorni sono sicuramente una tristissima pagina di storia.

