Aida Yespica, sexy osè doma i luoghi selvaggi: lato B a tutto tondo – FOTO

Un’irresistibile Aida Yespica doma le valli in sella ai cavalli e sprinta all’ultima curva pericolosa con un lato B a tutto tondo: fantastica!

Un grido al coraggio avvolge la vita di Aida Yespica, di ritorno dai “matti” scatti a largo della costa di una meravigliosa terra come la Sardegna.

L’attrice venezuelana è tornata da poco alla vita di tutti i giorni, ma con un ospite indesiderato dentro di lei: il coronavirus. Dopo la splendida vacanza sullo yatch di famiglia, anche lei non ha resistito al fascino del Bilionaire, in quel “maledetto” Ferragosto che si è rivelato un giorno da incubo per tutti i presenti.

“Ho dimenticato la mascherina nella borsa e sono incappata inevitabilmente tra le fauci del nemico”. Così la showgirl fa “mea culpa”, finendo col contrarre il Covid-19. La dimostrazione della foto su Instagram nel suo letto, al ritorno non è la fotografia dell’Aida che conosciamo.

Aida Yespica era visibilmente pallida e assorta nei pensieri preoccupanti che da un momento all’altro potessero rivelarsi reali e fatali. Ma per fortuna, la modella venezuelana è un caso asintomatico del virus ed ora è in netta ripresa come testimonia un altro ritratto del web in mezzo alla natura selvaggia di Casale Monferrato.

LEGGI ANCHE —–> Antonella Mosetti condivide una foto sensuale e scrive parole serie – FOTO

Aida Yespica riprende a sfoderare le sue prestazioni da urlo: meravigliosa!