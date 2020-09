Mediaset, novità nei palinsesti: dalle fiction ai programmi di intrattenimento

Ha già preso il via la stagione autunnale dei palinsesti Mediaset ma nelle prossime settimane arriveranno delle novità sul fronte fiction e tra i programmi di intrattenimento

Mediaset ha annunciato alcune novità nei palinsesti per la nuova stagione televisiva. Proprio questa settimana hanno ripreso il via alcuni programmi di spicco di Canale 5 come Uomini e Donne di Maria De Filippi e Caduta Libera condotto da Gerry Scotti. Anche Barbara D’Urso è tornata nelle case degli italiani con Pomeriggio 5 e Domenica Live. La prossima settimana partiranno invece due reality molto seguiti dal pubblico, il Grande Fratello Vip e Temptation Island.

Attraverso un video riassuntivo mandato in onda su tutte le reti Mediaset sono stati presentati anche nuovi progetti come lo speciale su Renato Zero che andrà in onda il 29 settembre per celebrare i 70 anni del cantautore. Ma non solo.

Le novità del palinsesto di Mediaset

Sul fronte fiction spicca il ritorno di Vanessa Incontrada che sarà coinvolta in una nuova serie di cui devono essere ancora comunicati i dettagli. Il pubblico rivedrà poi Sabrina Ferilli in “Cuori d’acciaio” e Raoul Bova in “Giustizia per tutti“. Nino Frassica e Cesare Bocci saranno invece protagonisti della serie “I Fratelli Capone“.

Per quanto riguarda i programmi di intrattenimento invece tornerà All Together Now condotto da Michelle Hunziker che sarà affiancata da una giuria composta da Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. Riconfermato anche La Pupa e il Secchione che vedrà un cambio alla conduzione, al posto di Paolo Ruffini arriverà il comico Andrea Pucci. Tornerà anche all’inizio del nuovo anno L’isola dei Famosi, non è chiaro se resterà al timone Alessia Marcuzzi oppure no.

Come già annunciato precedentemente manterranno la loro consueta posizione nel palinsesto di Canale 5 anche “Chi Vuol Essere Milionario?” e “Tu Si Que Vales” mentre nella fascia pre serale ci sarà, come sempre, “Striscia la Notizia“.

