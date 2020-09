Uomini e Donne, il web pazzo per Gianluca l’aspirante tronista: è bellissimo FOTO

Uomini e Donne, il web pazzo per l’aspirante tronista: è bellissimo. Si tratta di Gianluca, e durante la puntata di oggi scopriremo se salirà sul trono o tornerà a casa

È ricominciato Uomini e Donne e i fans del programma sono già pazzi del nuovo aspirante tronista. Quest’anno, secondo le modalità, sono arrivati nel programma tre ragazzi e soltanto due di loro saliranno sul trono. Per ora è già salito Davide, ora bisogna capire chi degli altri due si aggiudicherà l’ultimo trono rimasto. Il pubblico è già pazzo di Gianluca, il ragazzo coi capelli ricci, romano, e un sorriso mozzafiato, che si è presentato ad inizio puntata.

Gianluca è uno degli aspiranti tronisti di Uomini e Donne: i fans del programma sono giù pazzi di lui

Io ve lo dico già sottona per Gianluca #uominiedonne pic.twitter.com/4W1lzzc9eA — Vagliò🍟 (@Roberta_DF_) September 8, 2020

Nel video di presentazione, Gianluca ha rivelato di non guardare molto l’aspetto fisico, infatti le sue ex sono state ragazze abbastanza normale. L’unica cosa che non riesce proprio a sopportare, però, è chi non sa parlare bene l’italiano. Infatti ha rivelato: “Amo le ragazze che sanno parlare bene l’italiano, se mi sbagli un congiuntivo è tosta per me”. Questo ha incuriosito molto i fans del programma, che porta da sempre la nominata di “programma ignorante”. Tutti si sono chiesti con molta ironia: “E come ci sei finito in quello studio?”.

Gianluca sui social ha già conquistato tutti. L’hashtag del programma è stato riempito dai tweet, da screenshot e da fotografie del ragazzo. Ora tutti stanno cercando il profilo Instagram per poterlo seguire e stalkerare con professionalità!