Avete mai visto lo yatch di Pier Silvio Berlusconi? E’ un bolide a cielo aperto

Il settimanale Oggi propone un succoso piatto di maestosa modernità. Si tratta dello yatch di Pier Silvio Berlusconi e l’amata Silvia Toffanin: che schianto!

L’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è ormai noto a tutto il mondo dello spettacolo. Nonostante i tanti anni di fidanzamento, la coppia ancora non ha deciso di fare il grande passo, ma nel frattempo gode di alcune “opere d’arte” di famiglia.

Il figlio dell’ex premier di Forza Italia, Silvio Berlusconi vive un periodo di forte apprensione a causa della positività al coronavirus del padre. Un momento inaspettato per l’intera famiglia, proprietaria del mondo Mediaset, di cui Pier Silvio è amministratore delegato in pectore.

L’attuale presidente del Monza Calcio ha dichiarato a telefono nelle ultime 24 ore, di trovarsi nel pieno combattimento di una malattia atroce. Chiaramente il resto della famiglia è in continuo fervore sulle condizioni del leader di centro destra e attende con trepidazione l’aggiornamento quotidiano del bollettino medico del nosocomio San Raffaele di Milano, ivi è ricoverato.

La showgirl e conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin abbraccia la speranza di una pronta guarigione per il suocero e per questo motivo ha deciso di dedicare più tempo alla compagnia dell’amato imprenditore (ora in isolamento domiciliare precauzionale), per superare in fretta il delicato momento.

I telespettatori della Mediaset, tuttavia ricordano bene come i due Vip rampolli continuino ad essere fatti l’un per l’altro.

Berlusconi-Toffanin, l’amore celebrato sullo yatch di famiglia