Calciomercato Juventus, offerto ai bianconeri un giocatore della Premier League

Secondo un’indiscrezione di calciomercato.com, Jorge Mendes avrebbe offerto alla Juventus l’esterno spagnolo del Wolverhampton Adama Traorè.

Nuove indiscrezioni sulle mosse di calciomercato della Juventus che si sta muovendo in questi giorni per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Da settimane si parla del possibile arrivo di Luis Suarez a Torino, trattativa che ha catalizzato tifosi e giornali, dato il valore dell’attaccante uruguaiano che, insieme a Ronaldo e Dybala, formerebbe un tridente stellare. La dirigenza bianconera, però, sta valutando anche altri profili. Tra questi ci sarebbe quello dell’esterno offensivo Adama Traorè, attualmente in forza al Wolverhampton che sarebbe stato offerto al club piemontese dal suo agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, l’esterno Adama Traorè offerto ai bianconeri: il Wolverhampton chiede 70 milioni

Si avvicina l’inizio della nuova stagione di Serie A che prenderà il via tra meno di due settimane. Mentre le varie rose sono impegnate a preparare al meglio l’avvio del campionato, le dirigenze stanno valutando i colpi di mercato per rafforzarle. Tra queste anche la Juventus che, da giorni, si è conquistata le prime pagine dei quotidiani sportivi per il possibile ingaggio di Luis Suarez, che sarebbe ormai destinato a lasciare il Barcellona. Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, le contrattazioni proseguono ed il Pistolero avrebbe già un accordo con i bianconeri.

Oltre al centravanti, obiettivo principale della dirigenza, i vertici della Vecchia Signora starebbero valutando altri giocatori che andrebbero a puntellare la squadra. Tra questi potrebbe esserci anche Adama Traorè, attaccante esterno del Wolverhampton, che la Juventus aveva messo nel mirino negli scorsi mesi. Secondo quanto riferito dalla redazione di Calciomercato.com, il giocatore classe 1996 sarebbe stato offerto ai bianconeri dal super agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. Alla base ci sarebbe la volontà di Traorè di lasciare il club inglese dopo la mancata qualificazione alle competizioni europee.

Il problema di un approdo a Torino dell’esterno spagnolo, seguito anche da Liverpool e Manchester City, è legato alle richieste del Wolves. Il club per far partire Traorè chiede una cifra intorno ai 70 milioni di euro, somma che la Juventus non sarebbe disposta a spendere nonostante il suo interesse. Non è escluso, però, come riporta Calciomercato.com, che la situazione possa cambiare, ma solo in caso delle partenze di Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

