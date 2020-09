Renato Zero, un grande progetto per celebrare i suoi 70 anni

Non poteva che festeggiare i suoi 70 anni se non in grande stile Renato Zero: il cantautore ha annunciato l’uscita di un progetto davvero speciale

Renato Zero sta per compiere 70 anni e ha deciso di fare le cose in grande e celebrare insieme al pubblico. Il cantautore ha annunciato l’uscita di un triplo album che si dividerà in tre box. Il primo volume uscirà proprio il 30 settembre, il giorno del suo compleanno. Mentre i due successivi arriveranno il 30 ottobre e il 30 novembre. “Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione“, ha dichiarato.

I 70 anni di Renato Zero festeggiati in grande

All’interno degli album ci saranno anche decine di brani inediti registrati da Renato Zero che potranno finalmente vedere la luce. Verranno celebrati anche i suoi maggiori successi, in un progetto che vuole rendere omaggio alla carriera di uno dei cantautori più amati dagli italiani. I suoi “sorcini” continuano a seguirlo con immensa passione e la notizia della pubblicazione dei tre volumi è stata presa con grande entusiasmo.

Ma i festeggiamenti non finiranno qui. Mediaset ha deciso di celebrare Renato Zero dedicandogli una serata speciale. Il 29 settembre su Canale 5 andrà in onda in prima serata il concerto tenuto a Milano nel corso del tour “Zero il folle“, che ha portato in giro per l’Italia fino a poco prima dello stop forzato degli eventi a causa dell’emergenza sanitaria.

Il pubblico avrà modo di immergersi completamente nel mondo di Renato Zero, assistendo a uno spettacolo unico. Il cantautore romano porterà sul palco la sua musica e la sua personalità, intrattenendo gli spettatori come solo lui riesce a fare.

